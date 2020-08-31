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 Понедельник, 31 Августа 2020 22:09
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении: Ключ разрешения сложившейся ситуации в Беларуси находится в руках ее народа

Глава МИД Армении: Ключ разрешения сложившейся ситуации в Беларуси находится в руках ее народа

АрмИнфо. Не может быть никаких сомнений относительно того, что ключ разрешения сложившейся ситуации находится в руках народа Беларуси. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью <Интерфакс> коснувшись ситуации в Беларуси.

На вопрос, считают ли в Армении вероятным оказание Беларуси в связи с внутриполитической ситуацией помощи по линии ОДКБ, куда входит и Армения, Мнацаканян  напомнил, что все вопросы касающиеся ОДКБ и союзнической взаимопомощи в рамках ОДКБ регламентируются договорно­правовой базой, которая фиксирует четкий регламент взаимодействия государств-членов, включая все вопросы, касающиеся безопасности и взаимопомощи. По его словам, в этом вопросе Армения  опирается на нормативно-правовую базу ОДКБ.

На уточнение, как РА проголосует по вопросу оказания помощи Беларуси, армянский министр в частности, сказал: "Для инициирования такого вопроса основную роль играет страна, которая поднимает вопрос о взаимопомощи.  Но со стороны Беларуси такого вопроса не возникало.

Беларусь и Армения являются союзниками в рамках ОДКБ, имеют достаточно богатую двустороннюю повестку. Мы работаем вместе в различных многосторонних форматах. В частности, мы участвуем в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза. Между народами Армении и Беларуси существует прочная дружба. Это выражается в человеческих отношениях. И конечно, мы не безразличны к тому, что происходит в Беларуси".

На вопрос, поддерживает ли сейчас Армения белорусского лидера, Мнацаканян, в частности, сказал: "Не может быть никаких сомнений относительно того, что ключ разрешения сложившейся ситуации находится в руках народа Беларуси. Армения прошла свой путь, и проводить на этой основе параллели не совсем правильно. Да, могут быть какие-то общие параметры, но в целом это разные ситуации. Самое важное - это принять и признать, что разрешение вопроса - прерогатива народа Беларуси. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится мирно".

На уточнение , признает ли Армения официально Лукашенко легитимным лидером Белоруссии, Мнацаканян напомнил, что премьер-министр Пашинян поздравил президента Беларуси. "Мы будем следить за тем, каким образом народ Беларуси сможет разрешить эту проблему. Мы намерены продолжать работать с Беларусью по всем направлениям, как в рамках двусторонних отношений, так и в международных форматах", - заключил глава МИД РА.

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