Понедельник, 31 Августа 2020 22:08

АрмИнфо.Военно-техническое сотрудничество Армении и России является союзническим взаимодействием. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью <Интерфакс>, на уточнение, не усматривает ли Ереван некоторой двусмысленности в связи с тем, что Россия активно сотрудничает в сфере ВТС и с Арменией, и с Азербайджаном, особенно на фоне последнего обострения армяно-азербайджанских отношений "Армения и Россия являются союзниками.

Наши отношения имеют достаточно широкий охват. Наше интервью ограничено в своих рамках, чтобы очертить весь комплекс вопросов армяно-российского взаимодействия, которое касается всех областей жизни, включая и взаимодействие в вопросах безопасности. Военно-техническое сотрудничество Армении и России является союзническим взаимодействием. Так что здесь каких-либо вопросов или ограничений быть не может", - сказал армянский министр.

На уточнение, действительно ли военное сотрудничество стало наращиваться после июльского обострения, Мнацаканян констатировал, что взаимодействие в военно-технической области основывается на взаимных интересах безопасности и осуществляется на основе существующих соглашений, договоренностей и планов работы между Россией и Арменией.

"Россия не нарушает баланс в регионе. Армения является ответственным участником региональной безопасности. И наше военно-техническое сотрудничество не направлено каким-либо образом против третьих стран", - добавил он.

На вопрос, не смущает ли Ереван, что Россия сотрудничает в военно­технической сфере и с Азербайджаном, Мнацаканян, в частности, сказал: "Военно-техническое сотрудничество Армении и России имеет свою логику взаимодействия, оно построено на прочных союзнических основах. Что касается Азербайджана, и сотрудничества в этой сфере, отмечу, что Азербайджан всячески наращивает свой военный потенциал, стараясь убедить собственное население и мировое сообщество в том, что имеет потенциал для решения конфликта в Нагорном Карабахе военным путем. И это подносилось в том ключе, что Азербайджан делает "уступку" Армении и Нагорному Карабаху, не начиная военные действия, взамен рассчитывая на "односторонние уступки" армянских сторон в переговорном процессе. Азербайджанская логика наращивания своего военного потенциала направлена на военное решение конфликта, что представляет угрозу безопасности Армении и Нагорного Карабаха".

При этом он добавил, что Ереван открыто и откровенно обсуждает с российской стороной все вопросы, в том числе и этот, поскольку между странами сложились отношения союзников.

Меж тем, на вопрос, планирует ли Армения обратиться за новым оружейным кредитом к России, Мнацаканян сказал, что между двумя странами существуют соответствующие форматы и платформы для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества Армении и России, где и разрешаются все вопросы взаимодействия. При этом он не стал вдаваться в детали, констатировав, что в целом это та область, которая имеет свою сложившуюся платформу.

На уточнение, собирается ли Армения закупать новые боевые самолеты, вертолеты, Мнацаканян в частности, сказал: "Мы собираемся делать все для того, чтобы последовательно укреплять обороноспособность нашей

страны. Я вам уже сказал, что Армения и Россия являются союзниками". Говоря о заинтересованы Еревана в сохранении российской военной базы в Гюмри, армянский министр подчеркнул, что Армения не является угрозой для кого-либо в регионе.

"Армения и Россия имеют общие интересы безопасности, и именно на основе этих взаимных интересов мы преследуем общую цель по обеспечению безопасности. Военная база также позволяет достичь этой цели", - подытожил он.