Понедельник, 31 Августа 2020 22:04

АрмИнфо.В Полиции Армении выявили крупные хищения при продаже ЗАО "Ереванский погрузочно-разгрузочный участок".

Так, согласно сообщению Полиции РА, поступившем в АрмИнфо, правоохранители получили фактические данные о том, что в 2010 году начальник Управления по управлению госимуществом вместе с другими компетентными должностными лицами, из личной заинтересованности в отчуждении компании ЗАО "Ереванский погрузочно- разгрузочный участок" другой компании, поручили "Агентству государственной инвентаризации и оценки" сделать оценку движимого и недвижимого имущества вышеуказанной компании.

В рамках этой оценки, компетентные должностные лица агентства, исходя из групповых интересов, также злоупотребив своими должностными полномочиями без посещения имущества ЗАО "Ереванский погрузочно-разгрузочный участок" в Ереване, Гюмри, Арташате, Ванадзоре и Армавире, без фактического проведения исследования, основываясь лишь на исходных данных, предоставленных компанией, со слов заместителя агентства, внесли ложную информацию об изношенности и стоимости имущества. Затем, поставили свои подписи под отчетом, подготовленным за один день и содержащим ложную информацию о рыночной стоимости имущества, также как и под иными итоговыми актами, которые также были утверждены 21 апреля 2010 года тем же заместителем главы агентства, вместо его директора. В итоге, движимое и недвижимое имуществом ЗАО "Ереванский погрузочно- разгрузочный участок" общей стоимостью в 1 млрд 895 млн 960 тыс было искусственно занижено на 934 млн 90 тыс и оценено в 961 млн. 890 тыс. А уже в июле 2010 года решением правительства РА, путем прямых продаж были отчуждены за 480 млн 935 тыс.

Таким образом, по предварительной оценке в результате этих действий материальный ущерб государству составил 934 млн 90 тыс.

В то же время, на этапе подготовки материалов, в качестве компенсации ущерба компания зачислила на соответствующий депозитный

счет 250 млн драмов. По факту возбуждено уголовное дело, оно направлено в СК РА