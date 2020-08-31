Понедельник, 31 Августа 2020 20:15

АрмИнфо.Апелляционный административный суд принял жалобу фракции "Просвещенная Армения" по вопросу предоставления депутатского мандата.

Так, как рассказал на своей странице в Facebook глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, он как руководитель

парламентской фракции "Просвещенная Армения", от имени фракции 22 июня обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой предоставить депутатский мандат следующему номеру в списке партии.

"Комиссия 8 июля отклонила указанное заявление, отметив, что решение может быть обжаловано в Административном суде. Фракция в установленном порядке обратилась в Административный суд. Суд 22 июля отказал в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что фракция НС не может считаться субъектом, обращающимся в Административный суд. Указанное решение Административного суда 31 июля нами было обжаловано. Апелляционный административный суд 20 августа принял поданную нами жалобу", - сообщил Марукян, пообещав предоставлять информацию о ходе дела.

Напомним, что ранее депутат от "Просвещенной Армении" Мане Тандилян сложила свой мандат, мотивировав это ухудшением состояния здоровья.

После этого, в соответствии с законом, решением ЦИК, депутатский мандат Танделян после прекращения его действия, в установленном законом порядке перешел к кандидату, получившему наибольшее количество голосов по рейтинговой системе - Степану Степаняну. Он является членом Ереванского территориального совета партии "Просвещенная Армения"