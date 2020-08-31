Понедельник, 31 Августа 2020 20:14

АрмИнфо. Известному <вору в законе> Запу Ленинаканскому (настоящее имя Андраник Согоян) предъявлены обвинения.

Как сообщает Следственный комитет, криминальному авторитету предъявлено обвинение по пункту 5 части 2 статьи 223.2 УК РА (создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе). Согоян арестован; следствие продолжается.

Напомним, что в прошлом году были внесены поправки в Уголовном и в Уголовно-процессуальном кодексах. Законодательный пакет определяет понятие криминальной субкультуры и ответственность в тех случаях, если гражданин на добровольной основе становится ее частью, вступая в ту или иную группу, имеющую криминальную направленность. Под криминальной субкультурой понимается группа лиц с уголовными рангами и межличностными иерархическими отношениями, которые действуют в соответствии с установленными и признанными ими же правилами поведения, не соответствующие правилам поведения, установленным государством или законом.

Участие в преступной группировке будет наказываться законом в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией или же без конфискации имущества. После законодательных изменений имел место ряд случаев задержания <воров в законе> и членов преступных группировок.