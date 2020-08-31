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 Понедельник, 31 Августа 2020 20:10
Ани Мшецян

СНБ выдвинула обвинение очередному "вору в законе"

СНБ выдвинула обвинение очередному "вору в законе"

АрмИнфо.Служба национальной безопасности выдвинула обвинение вору в законе А.Г. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

Согласно источнику, будучи обвиняемым по уголовному делу и находясь под арестом в УИУ "Ереван - Кентрон", А.Г. при содействии другого обвиняемого по данному делу К.С., который находился в УИУ "Артик", незаконным образом приобрел у заключенного пенитенциарного учреждения "Артик" Н.Е. наркотики.

В частности, А.Г. находясь в УИУ "Ереван - Кентрон" приобрел у заключенного в УИУ "Артик"  Н.Е. в особо крупных размерах препарат "Метадон", содержащий в своем составе наркотические вещества, а также масло гашиша. Заключенный К.С. спрятал у себя данные наркотические вещества, чтобы передать их А.Г. В тот же день состоялось судебное заседание по делу данных обвиняемых, и К.С. незаконно передал наркотики А.Г.  Он забрал данные наркотики с собой в УИУ "Ереван - Кентрон", где они были обнаружены при обыске.

По данному уголовному делу К.С. также предъявлено обвинение в пособничестве незаконному приобретению наркотиков в больших количествах. Предпринимаются активные следственные и иные правовые действия для выяснения всех обстоятельств дела, и для выяснения всего круга лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. 

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