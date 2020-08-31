Понедельник, 31 Августа 2020 20:05

АрмИнфо.Министр юстиции Армении считает, что создание Верховного суда не станет помехой в процессе реформирования все судебной системы страны. Об этом Бадасян заявил 31 августа в беседе с журналистами, коснувшись возможности объединения Конституционного и Кассационного суда под крышей Верховного суда Армении.

Министр выразил непонимание тем, что некоторые обозреватели считают, что подобный шаг может разрушить судебную систему. Если так, то можно задать вопрос, почему же была разрушена полупрезидентская система правления и заменена на парламентскую? Таким образом, можно реагировать на все реформы. Что касается непосредственно создания Верховного суда, то этим вопросом занимается комиссия по конституционным имениям, в которой есть юристы с различными позициями, и данный вопрос в комиссии обсуждается>, - заметил министр юстиции.

Отметим, что 16 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждается вопрос о возможной ликвидации института Конституционного суда и рассматривается вопрос создания Верховного суда.

Напомним, что 24 августа 8 - <за> и 7 - <против>, специализированная комиссия одобрила концепцию объединения Конституционного и Кассационного судов и создания вместо них Верховного суда. Вопрос также должен быть вынесен на общественное обсуждение.