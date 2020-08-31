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 Понедельник, 31 Августа 2020 17:03
Карина Манукян

Задержаны должностные лица Комитета государственных доходов Армении

Задержаны должностные лица Комитета государственных доходов Армении

АрмИнфо.Задержаны должностные лица Комитета государственных доходов Армении.

Как сообщает Специальная следственная служба, согласно фактическим данным, полученным по уголовному делу, В.А, занимающий в январе?феврале текущего года должность начальника отделения Баграташенского таможенного пункта-отдела Восточного таможенного управления, и Г.М., занимающий должность таможенного инспектора того же отделения, при содействии еще одного сотрудника свое должностное положение использовали вопреки интересам службы и не выполняли служебных обязанностей.

В частности, 17 января водителям грузовиков, груженных 1150 тарами масла, было разрешено в условиях отсутствия таможенной декларации относительно упомянутых грузов въехать на территорию РА через Баграташенский таможенный пункт, вследствие чего владелец груза не уплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи в размере 16.034.356 драмов.

Помимо этого, 25-го и 29-ое января, а также 1 марта, тем же способом, без таможенного декларирования, через указанную таможню разрешили перевозку 680 контейнеров масла на территорию РА, вследствие чего владелец груза не выплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи на общую сумму в 28.397.753 драмов.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе, по подозрению в совершении деяний, предусмотренных частями 2 и 1 статьи 308 УК РА, а также частью 1 и 2 статьи 38-308 УК РА задержаны сотрудники Комитета госдоходов РА  В. А., Г.М. и А.Т. 

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