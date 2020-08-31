Понедельник, 31 Августа 2020 17:03

АрмИнфо.Задержаны должностные лица Комитета государственных доходов Армении.

Как сообщает Специальная следственная служба, согласно фактическим данным, полученным по уголовному делу, В.А, занимающий в январе?феврале текущего года должность начальника отделения Баграташенского таможенного пункта-отдела Восточного таможенного управления, и Г.М., занимающий должность таможенного инспектора того же отделения, при содействии еще одного сотрудника свое должностное положение использовали вопреки интересам службы и не выполняли служебных обязанностей.

В частности, 17 января водителям грузовиков, груженных 1150 тарами масла, было разрешено в условиях отсутствия таможенной декларации относительно упомянутых грузов въехать на территорию РА через Баграташенский таможенный пункт, вследствие чего владелец груза не уплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи в размере 16.034.356 драмов.

Помимо этого, 25-го и 29-ое января, а также 1 марта, тем же способом, без таможенного декларирования, через указанную таможню разрешили перевозку 680 контейнеров масла на территорию РА, вследствие чего владелец груза не выплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи на общую сумму в 28.397.753 драмов.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе, по подозрению в совершении деяний, предусмотренных частями 2 и 1 статьи 308 УК РА, а также частью 1 и 2 статьи 38-308 УК РА задержаны сотрудники Комитета госдоходов РА В. А., Г.М. и А.Т.