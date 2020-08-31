АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
11:00-17:00 подъезды 3 и 4 жилого дома 45 в 1-ом квартале Давташена;
в Котайкской области:
11?00-16?00 села Котайк и Нор;
11?00-17?00 села Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома Птгни.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.