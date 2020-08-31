Понедельник, 31 Августа 2020 16:38

АрмИнфо.Ваграм Аветисян не являлся кандидатом на должность судьи Конституционного суда Армении от министра юстиции. Об этом в беседе с журналистами заявил сам министр юстиции Рустам Бадасян.

Бадасян подчеркнул, что Аветисяна выдвинуло правительство Армении, но не он как министр. <Не понимаю, почему все сосредоточили свое внимание на Аветисяне. Его кандидатуру выдвинуло правительство, однако, потом Аветисян отказался баллотироваться на должность судьи КС. Это его личное решение>,- подчеркнул министр.

Что касается нового кандидата правительства Эдгара Шатиряна, который в свое время был избран членом комиссии по предотвращению коррупции, но затем отказался от данной должности, так как не был избран главой комиссии, Бадасян заявил, что все вопросы кандидат обсудит с представителями фракции <Мой шаг>.

Также Бадасян отметил, что Эдгар Шатирян является тем человеком, действия которого однозначно могут увеличить доверие народа к Конституционному суду.

Отметим, что 17 августа экс-кандидат в судьи Конституционного суда Армении Ваграм Аветисян представил председателю Национального Собрания РА заявление об отзыве своего согласия касательно избрания на данную должность. Аветисян заявил, что после встречи с депутатами от фракции <Мой шаг> он осознал, что подходы и представления части депутатов относительно роли Конституционного суда, аполитичности и независимости судьи КС не созвучны подходам и представлениям Аветисяна, а в некоторых случаях и неприемлемы для него. Таким образом, Аветисян заявил, что считает свое участие в голосовании нецелесообразным. Правительство выдвинуло на данную должность кандидатуру Эдгара Шатиряна.