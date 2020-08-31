Понедельник, 31 Августа 2020 15:55

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин позвонил второму президенту Армении Роберту Кочаряну.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна с Днём рождения.

Роберту Кочаряну направлена также поздравительная телеграмма, в

котором в частности, говорится: "Уважаемый Роберт Седракович!

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

В России Вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами.

От души желаю Вам, дорогой Роберт Седракович, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. С уважением, Владимир Путин".