АрмИнфо.Президент России Владимир Путин позвонил второму президенту Армении Роберту Кочаряну.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна с Днём рождения.
Роберту Кочаряну направлена также поздравительная телеграмма, в
котором в частности, говорится: "Уважаемый Роберт Седракович!
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.
В России Вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами.
От души желаю Вам, дорогой Роберт Седракович, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. С уважением, Владимир Путин".