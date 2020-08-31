Понедельник, 31 Августа 2020 15:51

АрмИнфо. Подведены итоги регистрации кандидатов на праймериз «Nur Otan». Об этом сообщил Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в рамках концепции «Слышащего государства» Президента Казахстана К.К.Токаева в начале сентября будут опубликованы 216 проектов региональных предвыборных программ, которые после обсуждения с населением будут доработаны.

Бауыржан Байбек поблагодарил каждого, кто поверил в себя, в партию, выдвинув свою кандидатуру на праймериз. «Мы сделаем все, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников. Победители внутрипартийного отбора будут включены в партийные списки на Мажилис и маслихаты всех уровней. Это более 5,5 тысяч человек. Те, кто не пройдут отбор, но получат ощутимый процент поддержки, войдут в новый кадровый резерв партии.

Зампред «Nur Otan» напомнил слова лидер партии Нурсултана Назарбаева о том, что «важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения».