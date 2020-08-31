Понедельник, 31 Августа 2020 15:33

АрмИнфо. Если мой арест повысит зарплаты и пенсии, создаст новые рабочие места, и решит карабахский вопрос, то пусть меня арестовывают. Об этом заявил председатель партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян на встрече с представителями Гегаркуникской области.

Между тем лидер ППА не преминул заметить, что его арест не только не решит никаких вопросов, а скорее наоборот. Царукян в своей речи коснулся также социально-экономической ситуации, отметив, что в связи с коронавирусом в стране назрел экономический кризис, и ряд представителей отдельных сфер месяцами сидят без работы. При этом, по его словам, голос протестующих у стен здания Правительства РА граждан остается неуслышанным. В связи с этим Царукян указал на необходимость разработки соответствующих программ содействия с привлечением экспертов конкретных сфер. Политик также призвал к пересмотру сельскохозяйственных кредитов, пообещав, что ППА, со своей стороны, поднимет этот вопрос.

В своей речи Царукян также подверг критике реформы в сфере образования, касающиеся сокращения часов предмета <Армянский язык> и изъятия из школьной программы как отдельного предмета <Истории армянской церкви>. Лидер партии назвал также постыдным ратификацию Стамбульской конвенции, напомнив, что его партия выступила против этого.

<Я уже говорил о том, что мы организуем матинг, чтобы народ был услышан>, - подчеркнул Царукян.

Ранее Царукян был лишен депутатской неприкосновенности, и парламент одобрил также ходатайство о лишении его свободы. Обвинения Царукяну выдвинуты по признакам части 2 статьи 154.2 (подкуп избирателей) УК РА. Напомним, что 14 июня в его доме проводились обыски, после чего он был вызван в СНБ на допрос. Царукян назвал происходящее политическим преследованием, между тем СНБ сообщила о трех уголовных делах, в которых фигурирует политик. Так, согласно следствию, руководство и остальные члены партии <Процветающая Армения> в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток в 2017 году, причем это делалось под предлогом благотворительности. По другому делу компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино, в результате чего государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов. Еще одно уголовное дело касается компании, связанной с Царукяном, которая незаконно присвоила земельные участки, и государству был нанесен ущерб в 342 миллиона драмов (порядка 685 тысяч долларов).