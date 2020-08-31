АрмИнфо. В отношении бывшего первого заместителя начальника Службы государственной охраны СНБ Вачагана Казаряна возбуждено новое уголовное дело. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.
Пресс-секретарь заметила, что уголовное дело возбуждено по 179 (Присвоение или растрата - Ред.) статье УК РА. Отметим, что Вачаган Казарян являлся начальником охраны третьего президента Сержа Саркисяна.
Напомним, что зимой 2020 года ССС Армении прекратила уголовное дело, возбужденное в отношении Казаряна и его жены Рузнанны Бегларян, касающееся уклонения от уплаты налогов и незаконного обогащения.