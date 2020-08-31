Понедельник, 31 Августа 2020 14:16

АрмИнфо. Старые пассажирские ГАЗели в Ереване будут заменены не автобусами, а просто новыми ГАЗелями, как это имело место быть и ранее. С подобными заявлением 31 августа в ходе пресс-конференции выступил член оппозиционной фракции <Луйс>, единственный представитель партии <Просвещённая Армения> в Совете старейшин столичного муниципалитета Давид Хажакян.

В этом ключе он сослался на 5-летнюю программу развития столичного хозяйства, в которой, согласно новому проекту транспортной сети, исключается эксплуатация в качестве общественного транспорта ГАЗелей, на смену которым должны прийти автобусы 18м., 12м. и 7.5-8.5 м. длины. В частности, новая транспортная сеть была спроектирована компанией WYG, обязательства перед которой уже покрыты. По словам Хажакяна новая транспортная сеть предусматривает приобретение 900 новых транспортных средств.

<В апреле этого года мэр заявил о том, что объявлен тендер на приобретение 100 12-метровых автобусов. Однако тендер не состоялся, победителей нет. И вместо 100 автобусов будут заказаны просто новые ГАЗели>, - сказал член фракции <Луйс>. В качестве подтверждения своих слов Хажакян привел отмеченные в тендере Мэрии технические параметры, которые почти в полной мере соответствуют параметрам давно знакомых для нам ГАЗелей. Единственным отличием станут удобства для людей с ограниченными возможностями. <Вместо 100 новых ГАЗелей можно было бы приобрести 70- 80 средних автобусов>, - посетовал он. По мнению Хажакяна, решением данного вопроса может быть вовлечение частных инвесторов, которые бы занялись процессом закупки новых автобусов. <Да это потребует времени, но если мы сейчас не начнем, то каким будет наше будущее я представления не имею>, - подчеркнул депутат.

Кроме того, он обратил внимание и на то, что согласно решению правительства Армении, в транспортной сети республики не могут использовать ГАЗели, срок эксплуатации которых превышает 15 лет. По словам Хажакяна, подобных маршрутных такси в Армении на сегодняшний день насчитывается 450. <Таким образом, продолжая эксплуатировать эти ГАЗели мы нарушаем решение правительства, в случае взрыва или других происшествий к уголовной ответственности будет привлечен непосредственно ответственный за этот процесс человек. Или необходимо снять эти маршрутки с транспортной сети, или же внести правки и дополнения в решение правительства РА>, - сказал он.

Однако, в телефонном разговоре с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян разъяснил, что приобретение маленьких автобусов, а не микроавтобусов, как то утверждает Давид Хажакян, не исключает и ни в коем случае не заменяет ранее объявленный тендер на приобретение 12- метровых 100 автобусов.

<Ввиду того, что в результате объявленного в апреле тендера на приобретение 100 новых автобусов победитель не был определен из-за несоответствия параметрам, мы, чтобы не терять времени, объявили тендер на приобретение 100 маленьких автобусов, рассматривая это исключительно в качестве так называемого промежуточного варианта>, - сказал пресс-секретарь.

Вместе с тем он заверил, что в ближайшее время, как только будут подготовлены все необходимые процедуры, мэрия объявит о новом тендере на приобретение 100 12-метровых автобусов.

Напомним, что в июле этого года, на своей странице в фейсбуке мэр Еревана Айк Марутян заявил, что Ереванский муниципалитет закупает 100 новых небольших автобусов.

"То, что год назад казалось невозможным, теперь стало реальностью", - отметил Марутян. Он подчеркнул, что мэрия намерена приобрести 100 небольших автобусов за счет средств городского муниципалитета. Мэр напомнил, что в апреле был объявлен тендер на закупку 100 12- метровых городских автобусов, закупка которых осуществляется при финансовом содействии со стороны Европейского банка реконструкции и развития.

Одними из основных требований к участникам нового тендера является наличие низкого пола для подъема инвалидных кресел, отопление и вентиляция, наличие огнетушителя в кабине водителя. "Мы ожидаем, что эта партия небольших автобусов будет в Ереване в ближайшие месяцы, а следующие 100 12- метровых автобусов появятся чуть позже, и у нас уже будет заметное улучшение в одной из наших ключевых сфер - общественном транспорте>, - написал Айк Марутян.