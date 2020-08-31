Понедельник, 31 Августа 2020 13:36

АрмИнфо. Партия АРФ <Дашнакцутюн> считает, что общенародными усилиями следует разработать стратегию по репатриации. Об этом говорится в послании представителя Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Акопа Тер-Хачатряна.

В послании отмечается, что после обретения Арменией независимости Армянская революционная федерация <Дашнакцутюн> (АРФД) предложила разработать комплексную стратегию при государственной поддержке и поддержке всеармянских организаций.

<Весь армянский мир должен начать работать, чтобы эта программа по репатриации стала законченной. Тревожное положение на Среднем Востока снова поставило этот вопрос на повестку дня, но каждая армянская община сталкивается с различными трудностями и непредвиденными ситуациями, поэтому необходимо уточнить программу репатриации.

Большая программа репатриации - это комплексная программа, которой следует заняться в ближайшее время. Она должна дать армянам диаспоры надежду на то, что они смогут вернуться на свою родину и поселиться в Армении, где будут созданы условия, при которых они хотя бы на начальном этапе они смогут получить необходимую поддержку, чтобы остаться в РА. Мы готовы любой ценой оказать содействие властям Армении в рамках данной программы.

АРФД предлагает правительству Армении создать рабочую группу, которая займется разработкой программы по репатриации>, - подчеркивается в заявлении.