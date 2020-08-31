Понедельник, 31 Августа 2020 13:33

АрмИнфо. На ереванском Каскаде в Ереване произошла потасовка между сотрудниками дорожной полиции и двумя молодыми людьми. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно источнику, 30 августа в 23:45 в центральный отдел полиции по подозрению в применении насилия по отношению к представителю власти были доставлены двое молодых людей 30 и 26 лет. Оказалось, что они являются братьями, игроками сборной Армении по футболу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту возбуждено уголовное дело по 316 и 258 статьям УК РА. <Любой гражданин, не подчиняющейся законным требованиям полиции и находящийся в общественном месте без маски, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона>, - подчеркивается в заявлении полиции.

4 сотрудника полиции признаны потерпевшими, допрошен ряд лиц, изъята одежда потерпевших, назначена судебно-медицинская экспертиза. Братья­футболисты задержаны. Следствие продолжается.