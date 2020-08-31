АрмИнфо. В Ширакской области Армении 30 августа было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно источнику, сейсмологические службы ведовства зафиксировали подземные толчки 30 августа в районе 22:07 часов по местному времени (18:07 часов по Гринвичу).
Землетрясение произошло в 8 км на юг от села Ашоцк, очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда 2.9. Подземные толки в эпицентре составили 4 балла. Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в селах Амасия, Ашоцк, Мец Сепасар, Покр Сепасар Ширакской области.