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 Понедельник, 31 Августа 2020 13:12
Марианна Мкртчян

Организатор нападения на армянских демонстрантов предстанет перед судом

Организатор нападения на армянских демонстрантов предстанет перед судом

АрмИнфо. Французское авторитетное издание Le Parisien рассказало подробности нападения турецких "Серых волков" на армянских демонстрантов в городе Десин.

Так, в Le Parisien рассказали, что на мирном митинге 24 июля были совершены нападения на мирных армянских демонстрантов. Отмечается, что около ста вооруженных молодых людей турецкого происхождения с флагами Турции в руках, совершили нападение на участников мирной акции, которая была организована из-за возобновления боестолкновений на армяно-азербайджанской госгранице . Участники нападения представили себя членами турецкой группировки "Серые волки".

Издание отмечает, что в связи с инцидентом четыре человека были задержаны, в  их отношении возбуждено уголовное дело, а их организатор Ахмед Четин уже 17 сентября предстанет перед судом.

В АрмИнфо, поступил перевод статьи, вышедшей в издании по этому инциденту, где в частности рассказывается:

"Один из радикалов турецкого происхождения будет осужден за "разжигание ненависти".  Армянская община представила две жалобы по делу о попытке применения насилия во время митинга в июле. Около 100 молодых людей турецкого происхождения напали на французов армянского происхождения, которые организовали акцию протеста против возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Буквы на сломанной витрине воспоминания. На витрине - черный след миномета, который, по мнению Армана, три года работающего в Десине (Рон), является следствием огнестрельного оружия. Прошел месяц, однако этот армянин так и не понимает, почему 24 июля несколько десятков молодых людей турецкого происхождения из экстремистской организации "Серые волки" напали на него. "Я всегда был открыт для всех, - говорит ремесленник - У меня не было проблем ни с кем".

24 июля в районе 19:00 для него было очевидно, что молодые люди, идущие по проспекту Жан-Жорес в масках и вооруженные железными прутьями и ножами, пришли на расчистку. "Вчетвером- впятером вышли, Сил не хватило. Мы вынуждены были укрыться в магазине и дождались вмешательства полиции"- говорит Арман.

Выстрел и движение толпы

Изначально, как было заранее объявлено, местная армянская община провела митинг в летний спокойный вечер. После геноцида 1915 года первые армяне-сироты в 1920-х годах обосновались в Десине в Малой Армении к западу от Лиона, дорогой Азнавуру страны.  Сегодня в городе с населением 30 000 человек проживает около 4 000 французов армянского происхождения, которые внимательно следят за геополитическими потрясениями, волнующими страну своих предков. 24 июля 600 человек собрались в знак протеста против возобновления длительного армяно-азербайджанского конфликта вокруг Карабаха.

Молодые люди, питающие ненависть и попавшие в ловушку огромного исторического отрицания

"Это было прекрасное собрание, в котором люди участвовали семьями. На мероприятии присутствовали также избранные местные чиновники", - рассказывает один из организаторов собраний армянской общины Дани-Клод Зартарян. Однако, еще не начавшись, атмосфера испортилась с самого начала вечера. Произошло это по вине 100 турецких радикалов, пришедших помешать мероприятию. "Даже не знаю, что они там делали. Даже если они считают себя друзьями Азербайджана, это не их дело ", - подчеркивает Арман.

Свидетели и видеоматериалы характеризуют их турецким флагом в руках, некоторые в масках, оскорбляя налево и направо и призывами "пойдем ловить армян".

Прошел месяц, и скоро лидер этой шайки будет осужден, однако эмоции не угасали.  "Никогда такого не было. Впервые я почувствовал страх",

- говорит демонстрант, нее пожелавший представиться.

Когда начала говорить первая выступающая, прозвучал выстрел. Потом толпа стала двигаться. "Сначала я не понимала, что происходит", - рассказывает докладчица. Ее муж, Раффи является местным представителем комитета по защите армянского вопроса (CDCA) и организатором акции протеста. "Из социальных сетей мы знали, что некоторые турки, считающие себя "Серыми волками", организовали акцию", - пояснил он.

До этого события армяне сталкивались исключительно с давлением отдельных личностей.  "Только благодаря полицейским силам удалось избежать нападения этих разъяренных людей", - отмечает Раффи Танзилли. На видео одного из свидетелей виден Ахмет Четин.  Он призвал провести контртеррористическую операцию, приказав своим последователям бросать оружие, за которым последовал звук металлических предметов, сталкивающихся с землей.

Были повреждены несколько автомобилей. Службы безопасности вынуждены были применить слезоточивый газ. С турецкой стороны были задержаны четыре человека, один из которых - несовершеннолетний и доставлены в тюрьму. Как в свое время сообщила газета "le Progres", с целью оказания им помощи многие поспешили в полицейский участок.

"Мы обеспокоены. Мы имеем дело с молодыми людьми, питающими ненависть и попавшими в ловушку огромного исторического отрицания", - говорит Дани-Клод Зартарян.

"Эти молодые люди пришли сюда не для выражения мнения, а для избиения", - заявляет председатель комитета по защите армянского вопроса Жюль Бояджян. А Дани-Клод Зартарян задается вопрос: "До каких пор Франция будет для нас безопасной?"".

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