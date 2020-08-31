Понедельник, 31 Августа 2020 12:53

АрмИнфо.Национальный центр камерной музыки откроет созон концертом под открытым небом.

Концертное выступление пройдет 5 сентября в парке Дома камерной музыки им. Комитаса. В нем примут участие Ереванский государственный камерный хор (худрук и хормейстер Арутюн Топикян) и ансамбль старинной музыки <Тагаран> (худрук и дирижер Седрак Ерканян). В концертную программу включены в частности произведения Комитаса и Эдгара Ованнисяна. На концерте будет присутствовать ограниченное число зрителей в соответствии с правилами Комендатуры. В ходе мероприятия будут соблюдены все противоэпидемические правила.

Национальный центр камерной музыки и пять его музыкальных коллективов, несмотря на обусловленную коронавирусом ситуацию, продолжали активную деятельность на онлайн-площадках, представляя образовательные программы, видеозаписи лучших концертов и выступлений, а также осуществили другие инициативы.