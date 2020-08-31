Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 31 Августа 2020 12:53
Карина Манукян

Национальный центр камерной музыки откроет сезон концертом под открытым небом

Национальный центр камерной музыки откроет сезон концертом под открытым небом

АрмИнфо.Национальный центр камерной музыки откроет созон концертом под открытым небом.

Концертное выступление пройдет 5 сентября в парке Дома камерной музыки им. Комитаса. В нем примут участие Ереванский государственный камерный хор (худрук и хормейстер Арутюн Топикян) и ансамбль старинной музыки <Тагаран> (худрук и дирижер Седрак Ерканян). В концертную программу включены в частности произведения Комитаса и Эдгара Ованнисяна. На концерте будет присутствовать ограниченное число зрителей в соответствии с правилами Комендатуры. В ходе мероприятия будут соблюдены все противоэпидемические правила.

Национальный центр камерной музыки и пять его музыкальных коллективов, несмотря на обусловленную коронавирусом ситуацию, продолжали активную деятельность на онлайн-площадках, представляя образовательные программы, видеозаписи лучших концертов и выступлений, а также осуществили другие инициативы. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава МИД Армении: Ключ разрешения сложившейся ситуации в Беларуси находится в руках ее народаГлава МИД Армении: Ключ разрешения сложившейся ситуации в Беларуси находится в руках ее народа
Мнацаканян: Военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией не направлено против третьих странМнацаканян: Военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией не направлено против третьих стран
Мнацаканян: Сегодня Турция пытается экспортировать политику дестабилизации в регион Южного КавказаМнацаканян: Сегодня Турция пытается экспортировать политику дестабилизации в регион Южного Кавказа
Глава МИД Армении выразил готовность встретиться с коллегой из АзербайджанаГлава МИД Армении выразил готовность встретиться с коллегой из Азербайджана
Ереван: Бессмысленно ожидать прогресса в переговорах по Карабаху, когда Азербайджан, с одной стороны, разжигает ненависть, с другой  - на словах, стремится к мируЕреван: Бессмысленно ожидать прогресса в переговорах по Карабаху, когда Азербайджан, с одной стороны, разжигает ненависть, с другой  - на словах, стремится к миру
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014