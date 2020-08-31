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 Понедельник, 31 Августа 2020 12:52
Карина Манукян

Комендатура утвердила руководство по организации деятельности школ в условиях COVID-19

Комендатура утвердила руководство по организации деятельности школ в условиях COVID-19

АрмИнфо.Исходя из эпидемической ситуации, на данном этапе учебный процесс на всех уровнях общего образования (начальный, средний и старший) стартует с 15 сентября с очным обучением, а первоклассники посетят школу 14 сентября в сопровождении одного человека. Обязанность обеспечения здоровой и безопасной рабочей и образовательной среды в полном объеме несет директор общеобразовательного учреждения. Выполнение требований обязательно для всех сотрудников школы, родителей и учеников.

Школы обеспечиваются запасом масок, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, салфеток не менее на одну неделю. В течение дня персонал и учащиеся обеспечиваются необходимыми масками и дезинфицирующими веществами, а школы - дистанционными термометрами в количестве, как минимум, равном входам в школьное заведение.

Если площадь классной комнаты не позволяет обеспечить социальную дистанцию для 20 учащихся, класс делится на группы по 10 человек. Распределение учебников осуществляется с 20 августа по 10 сентября, с соблюдением правил безопасности. В школах устанавливается шестидневная рабочая неделя, по необходимости может быть установлен двухэтапный режим. Классы, имеющие до 20 учащихся, посещают школу шесть дней в неделю по расписанию. В случае, если класс был разделен на группы, то каждая группа посещает школу три дня в неделю. Учащиеся, входящие в группу риска по COVID-19, школу не посещают. В школах работа буфетов и столовых запрещена.

До приезда в школу, родители или законные представители измеряют температуру учащегося. В случае высокой температуры (37 градусов и выше) необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и сообщить в школу о том, что ребенок будет отсутствовать. Если в доме есть подозрительный или подтвержденный пациент с симптомами коронавируса, то исключено посещение школы ребенком.

До начала занятий, накануне вечером или перед началом уроков, все дверные ручки и оконные ручки, столы, стулья, доски, ванные комнаты в школе дезинфицируются. Если учебный процесс в школе организуется по сменам, то промежуток между сменами должен быть достаточным для проведения дезинфекции. Обеспечивается возможность мытья рук, проточной горячей и холодной водой, локтевыми или педальными кранами управления, мылом, при невозможности - с возможностью немедленной дезинфекции.У входа в школу, в коридорах, классах, в учительских и других комнатах обеспечивается наличие дезинфекционных средств на алкогольной основе.  Устанавливаются закрытые мусорные баки со специальной маркировкой для выбрасывания использованных масок и других предметов индивидуальной защиты.

Учащиеся приходят в школу по графику, установленному учебным заведением, при этом учающегося может сопровождать не более одного человека. Учащимся, не имеющим маску, школа предоставит на входе одноразовую маску. Во дворе школы у всех входов устанавливаются разметки. Если школа имеет один вход, нужно установить график приезда в школу по классам. При входе в школу учащиеся должны сохранять социальную дистанцию, избегать скоплений во дворе школы или у входа. При входе в школу осуществляется измерение температуры учащихся и дезинфекция рук. В журнале регистрируются данные только учащихся с высокой температурой. У каждого входа должна быть выделена комната или территория для обеспечения изоляции больных детей до приезда родителя или врача.

В классе учащиеся носят маски. Учащиеся участвуют в уроке с места. Запрещается предоставление проверенных письменных работ учащихся; им может быть предоставлена только фотоокопия.Уроки физкультуры организуются в классе по методическим указаниям, предоставленным учителям, или на открытых площадках и спортивных залах, с акцентом на индивидуальные упражнения. Использование тетрадей для тематических письменных работ запрещается. В течение семестра организуются две тематические письменные работы. В конце семестра проводится проверка знаний учеников посредством итоговой письменной работы. Оценка учащихся производится посредством электронного журнала.  Оценки учащиеся и родители могут видеть в электронном блоге.

Запрещается организовывать в школе массовые мероприятия, продленку, кружки. Родительские собрания организуются дистанционно, при невозможности - под открытым небом, в зале или коридоре с соблюдением противоэпидемических правил.

Учителя возрастной группы 65 и старше (независимо от состояния здоровья) могут приступать к работе с использованием специальных защитных средств, предоставляемых государством. Между тем им (независимо от состояния здоровья) предоставляется право не являться на работу. В этом случае для них не производится распределение уроков, заработная плата сохраняется в соответствии с распределением уроков предыдущего учебного года, но не более чем на одну ставку. Учителя группы риска в случае неявки на работу могут вести занятия дистанционно. Если у какого-либо сотрудника наблюдаются симптомы гриппа или острых респираторных инфекций, то исключается его явка на работу.

Для разъяснений можно позвонить на <горячую линию> министерства (010) 599-600, либо в управление общего образования по телефонным номерам (010) 599 - 618, (010) 599 - 619.

Напомним, что с начала весны образовательные заведения Армении были

закрыты в связи с ситуацией с коронавирусом, и учебный процесс

осуществлялся в дистанционном режиме.

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