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 Суббота, 29 Августа 2020 12:10
Карина Манукян

Омбудсмен: В случае с Гургеном Алаверядном имеют место грубые нарушения международного гуманитарного права

Омбудсмен: В случае с Гургеном Алаверядном имеют место грубые нарушения международного гуманитарного права

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян представил публичный доклад о нарушении прав военнослужащего Гургена Алавердяна, оказавшегося 23 августа на территории Азербайджана.

Защитник прав человека указывает на то, что в ситуации с Алавердяном имеют место грубые нарушения международного гуманитарного права, в частности положений Женевской конвенции. В частности, после инцидента с пересечением границы в социальных сетях азербайджанской стороной были распространены видеоролики, на которых ее солдаты делают в адрес Алавердяна оскорбительные, унизительные заявления, и произносят этнические оскорбления. Распространенные видеозаписи иллюстрируют серьезные попирания человеческого достоинства и чести офицера, а также нарушения его прав. Согласно официальному заявлению Министерства обороны Армении, утверждение азербайджанских властей о диверсии, совершенной офицером Гургеном Алавердяном, является дезинформацией.  По данным МО РА, Алавердян заблудился из-за неблагоприятных погодных условий, и оказался на территории Азербайджана случайно. Семья Алавердяна озвучила серьезную озабоченность по поводу его жизни и здоровья.

Сделанные на камеру Алавердяном заявления касательно его готовности <внести свой вклад в развитие азербайджанского государства> являются нарушением его убеждений и ценностей. Как заключили эксперты офиса Омбудсмена, очевидно, что Алавердян не был знаком ни с текстом, ни с его содержанием. Все собранные доказательства доказывают, что он был добросовестным военнослужащим ВС Армении. Кроме того, вышеуказанное нарушение может повлечь за собой серьезные психические страдания для Алавердяна, которые сами по себе могут быть квалифицированы как жестокое обращение.

Принимая во внимание ряд признанных на международном уровне случаев пыток и других форм жестокого обращения азербайджанской стороны в отношении армянских военнослужащих, а также жестокое обращение с этническими армянами в Азербайджане и систематическую ненависть к армянам со стороны властей Азербайджана, правозащитники серьезно обеспокоены состоянием офицера Гургена Алавердяна, находящегося под стражей и под юрисдикцией азербайджанских властей.

Алавердяну азербайджанской стороной были предъявлены обвинения в ведении агрессивной войны; шпионаже; создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов; незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики. <Между тем приведенные выше сведения и факты свидетельствуют о том, что эти обвинения не имеют под собой никаких юридических оснований, они выдвинуты с целью запугивания и унижения гражданина Армении Гургена Алавердяна>, - подчеркивается в докладе

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