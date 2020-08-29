Суббота, 29 Августа 2020 11:29

АрмИнфо.29 августа в больнице скончался 41-летний Эдгар М., пострадавший от обрушения жилого дома в Ереване.

Напомним, что 26 августа утром в результате взрыва произошло частичное обрушение в 4-этажном здании по адресу Райниса 1 в административном районе Канакер-Зейтун. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Частично обрушились 12 квартир в 5-ом подъезде. Два десятка граждан были эвакуированы. Двое пострадавших были госпитализированы, еще одна жертва трагедии скончалась в тот же день.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам статьи 279 УК РА (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).