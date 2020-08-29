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 Суббота, 29 Августа 2020 11:22
Карина Манукян

В Армении выявлено 175 новых случаев коронавируса

В Армении выявлено 175 новых случаев коронавируса

АрмИнфо. По данным на 11:00 29 августа, в Армении выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 299 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 43626 случаев коронавируса, выздоровели 37563 человек, скончались 872. За последние сутки болезнь унесла жизнь трех человек в возрасте 63-х, 64-х и 80-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.  На данный момент фактическое лечение получают 4925 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 203979 тестов на коронавирус (из них 1726 - за последние сутки).

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