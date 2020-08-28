Пятница, 28 Августа 2020 21:00

АрмИнфо. По новому решению Комендатуры носить маску в некоторых случаях будет необязательным для премьер-министра РА Никола Пашиняна и ряда других высокопоставленных должностных лиц.

Согласно изменениям и дополнениям в решение коменданта, во время протокольных мероприятий, проводимых во главе премьер-министра, президента, Католикоса Всех Армян, спикера парламента, председателя Конституционного суда и председателя Высшего судебного совета, выступающие и непосредственные участники могут не носить маску, за исключением зрителей, гостей, журналистов и обслуживающего персонала.