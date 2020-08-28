Пятница, 28 Августа 2020 20:30

АрмИнфо.В Армении есть боеспособная и интеллектуальная армия, имеющая решающее влияние в регионе. Об этом 28 августа в Сардарапате заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в рамках торжественной церемонии награждения активных участников победных июльских боев в Тавуше.

Премьер подчеркнул, что победные июльские бои в Тавуше имеют большое психологическое, политическое и геополитическое значение. В ходе них был зафиксирован ряд важных результатов. Так, уже долгие годы военно­политическое руководство Азербайджана развивает тезис о том, что то, что оно не начинает военные действия в отношении Армении и Арцаха - уже является большой уступкой Баку не только Армении и Арцаху, но и международному сообществу. <По их логике, боеспособность азербайджанской армии в последние годы достигла такого уровня, что она способна за 24 часа решить карабахский вопрос. На основе этого долгие годы формировалось мнение, что решение карабахского вопроса возможно только путем односторонних уступок армянской стороны. Между тем победные июльские бои разрушили этот тезис азербайджанского руководства, доказав, что карабахский вопрос не имеет военного решения, и азербайджанская сторона должна безоговорочно взять на вооружение конструктивный подход>, - заявил Пашинян.

Премьер напомнил, что Правительство РА уже более двух лет в общении с международным сообществом и руководством Азербайджана, а также в публичных заявлениях подчеркивает бесперспективность некоторых субъектов говорить с Арменией языком силы, угроз, принуждения. <Мы четко сказали, что никому не позволим говорить с нами в такой тональности и с такими намеками, и те, кто пытается пойти этим путем, горько пожалеют об этом. Победные июльские бои доказали, что нашим политическим заявлениям можно доверять, и доказали также, что наши оценки военно- политической ситуации и соотношения сил в регионе являются трезвыми и точными>, - подчеркнул он.

Было отмечено, что уже два с половиной года в армянской армии проходят широкомасштабные реформы. В данном случае речь идет не только о видимых и широко обсуждаемых реформах, но и о непубличных реформах и процедурах, которые имеют стратегическое и тактическое содержание. <Эти реформы в июльских победных боях однозначно и недвусмысленно продемонстрировали свою жизнеспособность и оправданность. Сегодня, по сути, мы доказали, что Армения в состоянии без изнурительной гонки вооружений обеспечить военное преимущество своей интеллектуальной работой и стратегическими инновациями. Многие, возможно, не знают, но в ходе июльских победных боев была зафиксирована исключительная ситуация, когда в ходе боевых действий на пограничных боевых позициях у нас не было ни одной жертвы, только один человек получил легкое ранение. Между тем получившая сейчас широкую изестность <бесстрашная> позиция и все прилегающие позиции были мишенью самых тяжелых артобстрелов, массовых нападений спецназовцев. Это означает, что армия Армении достигла беспрецедентной тактической высоты, что еще больше повышает нашу уверенность в том, что у нас есть боеспособная и интеллектуальная армия, имеющая решающее влияние в регионе>, - отметил Пашинян.

В своей речи премьер-министр коснулся развития военно-промышленного комплекса в Армении, напомнив, что эта сфера была объявлена приоритетной. Июльские победные бои показали высокую эффективность армянской военной промышленности и доказали, что у Армении есть возможность зафиксировать свое почетное и стабильное место на мировой технологической карте.

<В ходе июльских победных боев нашими Вооруженными силами были поражены высокотехнологичные виды оружия, которые до этого считались неуязвимыми. Мало кто знает, что эти виды оружия были поражены в результате взаимодействия вооружения армянского производства и прошедших модернизацию в Армении видов оружия. При этом соотношение произведенных и модернизированных в Армении видов оружия составляет 70/30 в пользу армянских производителей>, - сообщил глава кабмина.

Было подчеркнуто, что победные июльские бои показали способность Армении самостоятельно решать вызовы собственной безопасности. <Но произошедшие за это время события, с одной стороны, уточнили круг угроз не только нам, но и всему региону, с другой стороны, укрепили наше доверие к нашим стратегическим союзникам и партнерам, что еще более увеличивает возможность Армении эффективно выполнять роль гаранта мира и стабильности в регионе, о чем я говорил на состоявшемся 19 июня в Ереване совместном заседании советов безопасности Армении и Арцаха. Победными июльскими боями мы вступили в новый исторический этап, где военно- политический, региональный вес и значение Армении возросли, но возросли и вызовы и ответственность, но мы победим>, - подытожил Пашинян.

28 августа в мемориальном комплексе Сардарапат состоялась церемония награждения активных участников победных боев Тавуша. Награды военнослужащим вручил премьер-министр РА Никол Пашинян.

При посредничестве премьер-министра и указами президента республики, из активных участников победных боев Тавуша 16 военнослужащих были награждены орденом <Боевой крест> первой степени, 55 военнослужащих - орденом <Боевой крест> второй степени. При посредничестве премьер­министра, капитан Рубен Санамян был награжден званием Национального героя и орденом <Отечества>. 25 военнослужащих ВС РА, в том числе удостоенный звания Национального героя капитан Рубен Санамян лично получили ордена из рук премьер-министра; ордена будут переданы остальным представленным к награде военнослужащим.

Напомним, что ВС Азербайджана 12 июля обстреляли армянские позиции на Тавушском направлении границы и попытались их атаковать. В результате ответного огня с армянской стороны противник вернулся на исходные позиции, понеся потери. Утром 13 июля ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Вплоть до 17 июля с некоторыми перерывами велся также обстрел приграничных армянских сел. Азербайджан потерял, как минимум, 13 человек, а также несколько танков и 14 ударных и разведывательных беспилотников. Число жертв с армянской стороны достигло 5.