Пятница, 28 Августа 2020 19:32

АрмИнфо. Вопрос моей отставки не обсуждается. Об этом 28 августа заявил в беседе с журналистами министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

Министр заметил, что с пониманием относится к требованиям своей отставки, напомнив при этом, что еще в 2018 году, после своего назначения на данный пост, он указал на необходимость проведения весьма болезненных образовательных реформ. При этом Арутюнян подчеркнул, что смысл проводимых реформ искажается, и что, к примеру, речи не идет о включении полового воспитания в школьную программу. Что касается группы граждан, проводящих акции протеста с требованием его оставки, то здесь министр не преминул заметить, что они либо не имеют никакого представления о содержании общеобразовательных стандартах, либо умышленно их искажают. При этом, по его словам, вовлеченные в эту уличную борьбу лица поднимают шум по той причине, что их деятельность в образовательной сфере была порочной, теперь же их интересам наносится конкретный урон.

Добавим, что сегодня в Ереване прошла акция протеста и шествие с требованием отставки Арутюняна. Протестующие обосновывают свое желание сокращением часов школьного предмета <Армянский язык>, а также изъятием из программы предмета <История арямнско церкви>. Помимо этого, их недовольство вызывает ратифицированная ранее Лансаротская конвенция, положения которой, по их мнению, обязывают включение полового воспитания в школьную программу.

Как ранее сообщалось, в школах часы предмета <армянский язык> будут сокращены путем их перераспределения за счет других предметов. Что касается <Истории армянской церкви>, то ее отдельные разделы будут включены в учебные программы старшей школы. Согласно министру образования, 49 из 50-и статей Лансаротской конвенции направлены на борьбу с педофилией и защиту детей от данного преступного явления. Только одна статья - 6-ая - касается сферы образования, и именно ее смысл многие, намеренно или же по незнанию, искажают. Арутюнян отмечал, что все заявления о новой методологии и якобы разрабатываемых для армянских школ учебниках по сексуальному образованию ложны. Согласно статье, каждая сторона Конвенции должна предпринять необходимые законодательные или другие меры для обеспечения того, чтобы дети во время начального и среднего образования получили информацию касательно рисков сексуальной эксплуатации, насилия и необходимых средствах самообороны. Вышеуказанная информация, согласно Конвенции, должна быть предоставлена в соответствии с возрастом детей.