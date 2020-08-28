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 Пятница, 28 Августа 2020 18:36

Банк ВТБ (Армения) продлевает срок акции #платикартой

Банк ВТБ (Армения) продлевает срок акции #платикартой

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) продлевает на 1 месяц совместную акциюс международной платежной системой Visa #платикартой. 


Учитывая большой интерес со стороны клиентов, Банк принял решение продлить срок действия акции, и картодержателиVisa Банка ВТБ (Армения) могут принять участие в акциидо 5-ого октября 2020 года. 


Многиеиз участников акции ужеполучили свои ценные подарки, активно осуществляя безналичные платежи картами Visa Банка ВТБ (Армения).   
Правила акции просты: необходимо совершать безналичные платежи кредитными и дебетовыми картами VisaElectron, VisaClassic, VisaGold и VisaPlatinum Банка ВТБ (Армения) и накапливать бонусные баллы. Накопленные баллы можно обменять на интересные и ценные подарки на сайте www.gifts.vtb.am.


В списке подарков iPhone 11 Pro, AppleWatch, AirPods, PowerBank, брендовые часы, браслеты и шармы, а также подарочные карты магазинов косметики, электротоваров и ювелирных магазинов и много других интересных и ценных подарков.


Участники акции за каждые 1,000 драмов РА безналичного оборота накапливают 1бонусныйбалл, осуществляя покупки в торговых точках и интернет магазинах, зарегистрированных в Армении, и 1,5 бонусных баллов при покупках в торговых точках и интернет магазинах, зарегистрированных за рубежом.


Минимальная сумма 1-ой безналичной транзакции - 5,000 драмов РА, максимальное количество баллов за 1 безналичную транзакцию - 500 баллов.


Баллы не накапливаются за следующие транзакции: 
-    коммунальные платежи;
-    денежные переводы;
-    транзакции, связанные с азартными играми;
-    другие платежи, совершённые в финансовых организациях и выплаты в госбюджет.   
Участник в период акции имеет право обменять свои баллы на подарок только один раз.
С подробностями акции можно ознакомиться на сайте акции www.gifts.vtb.amили позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

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