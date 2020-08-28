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 Пятница, 28 Августа 2020 18:27

IDBank выиграл нелепое дело «на 22 миллиона долларов»    

IDBank выиграл нелепое дело «на 22 миллиона долларов»    

АрмИнфо.Кассационная жалоба директора ООО «Б.М.Л. Арзни» и управляющего банкротством того же ООО против решения апелляционного суда РА от 12.03.20 по делу «Компания Б.М.Л. Арзни против Анелик Банка» не была принята кассационным судом.

Напомним, что 12-го марта этого года апелляционный суд отменил приговор суда общей юрисдикции Еревана и признал необоснованным требование компании «Б.М.Л. Арзни» о взыскании 22 миллионов долларов с Банка.

По словам председателя Правления Банка Мгера Абраамяна, это можно назвать восстановлением справедливости. «Мы рады отметить, что кассационный суд даже не принял эту нелепую жалобу и оставил действительным решение апелляционного суда. То есть Банк не имеет никаких обязательств перед компанией «Б.М.Л. Арзни» и управляющим банкротством того же ООО», - сказал Мгер Абраамян.

Напомним, что бывший владелец компании «Б.М.Л. Арзни» ГеворгАфандян в 2010г. получил от «Анелик Банк»-а кредит в 7 миллионов долларов США, не выполнил свои кредитные обязательства, по соглашению, подписанному с Банком (кстати, соглашение было признано недействительным судом первой инстанции) получил 33,3% собственности обратно, а позже выступил против Банка с требованием выплаты штрафа в размере 22 миллионов долларов США.

 

«Хотелось бы особенно поблагодарить наших клиентов, которые безоговорочно доверяли нам в течение всех этих судебных перипетий и ценили предлагаемые нами услуги, качество обслуживания и партнерские отношения. Мы продолжаем идти вперед путем принятой нами стратегии цифровизации, совершенствовать предлагаемый инструментарий и дополнять повседневную жизнь наших клиентов инновационными продуктами», - заключил Мгер Абраамян.

Напомним, что решение кассационного суда вступает в силу с момента опубликования и не подлежит обжалованию.

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