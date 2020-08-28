Пятница, 28 Августа 2020 18:25

АрмИнфо.Глава Армии обороны Арцаха Джалал Арутюнян провел служебное совещание с участием командования армии, а также начальников служб и штабов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, в ходе совещания в числе прочих вопросов затрагивались текущие и предстоящие мероприятия общеармейского значения. Командованию армии были представлены приказы министра обороны, согласно которым военный комиссар Арцаха, полковник Мхитар Авшарян освобожден от занимаемой должности в связи с назначением на другую должность в Министерстве обороны, а его на этом посту сменил полковник Сергей Арстамян, который ранее занимал должность начальника управления социальной защиты АО.

Выразив благодарность за работу Авшаряну, Джалал Арутюнян выразил убеждение, что под руководством Арстамяна структура в предстоящие годы достигнет новых успехов.