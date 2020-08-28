Пятница, 28 Августа 2020 18:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 5/2, 5/3 на улице Нансена, жилой дом 10 на улице Сафарян, здания школ N98, 106 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 45 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 23 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 8 на улице Закяна, жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 47/1 на улице Ханджяна, жилой дом 29 на пр. Саят-Нова, жилые дома 5а, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 49, 51, 53 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на 11-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 2, 4, 6 на улице Е.Тадевосяна, 5 на улице Манташяна, жилой дом 39 на пр. Багратуняца, собственные дома на улице

Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 на улице Кочара, собственные дома на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на переулке Азатутяна, жилой дом 2 на улице Д.Анахта, жилой дом 15 на улице Сундукяна, жилой дом 3 на улице Суреняна, жилой дом 14/1 на улице Рубинянца, жилой дом 16 на улице Д.Анахта, собственные дома на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 28/1 на улице Дро, жилые дома 27, 27/1,29, 29/1, 31, 33 и собственные дома на улице Хачатряна, собственные дома на улицах Айгекци, Манушяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Сафаряна, Гая, частично улицы Комитаса, Абовяна, Чаренца, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

12?00-15?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Комитаса, Абовяна, Чаренца, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично

квартал "Цирананоц" в общине Егвард; 10-ая улица в общине Арзни;

11?00-17?00 села Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома в селе Птгни;

в Ширакской области:

10?00-16?00 улицы Мусаеляна, Горького, Теряна, проспект Ахтанаки и прилегающие территории, супермаркеты "Корона", "Пегас", центральный филиал компании "ВТБ- Армения банк", универсальная кредитная

организация "Фаст кредит капитал", офисы компании "Виваселл-МТС", дерматовенерологическая поликлиника и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Сюникской области:

09:00-14:00 село Караундж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.