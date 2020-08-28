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 Пятница, 28 Августа 2020 16:59
Ани Мшецян

Гагик Царукян обещает провести в Армении массовые митинги

Гагик Царукян обещает провести в Армении массовые митинги

АрмИнфо. Председатель партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян на своей странице в соцсети Facebook заявил о том, что в преддверии предстоящей очередной сессии Национального Собрания руководство партии инициирует встречи с региональными партийными структурами, а также населением.

Отметим, что сегодня, Царукян встретился с партийным активном ППА Котайкской области. В ходе выступления глава партии раскритиковал власть за неэффективную борьбу с коронавирусом, а также за ухудшение социально-экономической ситуации в стране.

В частности, глава ППА, отметил: <Нам очень важно понять, какие именно проблемы заботят жителей Армении. В сентябре начнется очередная сессия парламента Армении, и наши депутаты поднимут все эти вопросы. Нерешаемых проблем не существует, просто нужно искать их решение. Для нашей партии очень важно озвучивать проблемы граждан страны и быть им полезными>.

Царукян также заявил, что многие люди после введения в стране режима чрезвычайного положения остались без работы, и у них нет возможности платить за учебу своих детей.  По мнению главы ППА государство должно им помочь.

<Из 300 миллиардов драмов, предусмотренных на капитальные расходы, до сих пор потрачено всего 12 млрд. Часть из этих средств можно было бы потратить на нужды народа, например на повышение пенсий, пособий, можно выделить часть из этих средств людям, которые в результате эпидемии коронавируса остались без работы>,- подчеркнул Царукян.

Глава ППА также выступил с критикой в связи с тем, что из школьной

программы будет изъят предмет <История Армянской церкви>. По словам

Царукяна, многие граждане в стране недовольны реформами, проводимыми

в Армении в сфере образования.

<Мы являемся первой нацией, принявшей христианство, поэтому наличие данного предмета в школах очень важен. Если, несмотря на все наше недовольство, данный предмет все же уберут из школьной программы мы начнем сбор подписей и организуем также большой митинг>, - заявил Царукян.

Глава ППА также заявил, что представители партии поднимут вопрос, связанный с абитуриентами этого года, которые, получив высокие баллы, не поступили в вузы. 

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