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 Пятница, 28 Августа 2020 16:49
Карина Манукян

Эксперты указывают на проблемы в сфере защиты прав детей в Армении

Эксперты указывают на проблемы в сфере защиты прав детей в Армении

АрмИнфо. Во всех государственных структурах наблюдаются системные проблемы по части защиты прав детей. Об этом заявила ведущий специалист отдела защиты прав детей аппарата Омбудсмена Марине Авакян в ходе прошедших 28 августа онлайн­обсуждений.

По мнению эксперта, для улучшения сложившейся ситуации необходимы структурные изменения, а также борьба со сложившимися в обществе стереотипами. Авакян обратила внимание на то, что случаи семейного насилия носят в основном закрытый характер, что указывает на необходимость более активной работы ответственных органов по их выявлению. Проблематичным является также низкий уровень информированности детей о своих правах. Было указано также на важность осуществления на государственном уровне шагов в направлении развития родительской компетентности.

Авакян заметила, что в нынешних условиях ЧП деятельность органов опеки в области защиты прав детей оказалась практически непродуктивной в виду недостатка ресурсов и дефицита получивших соответствующую квалификацию кадров. Между тем именно роль органов опеки на общинном уровне играет важную превентивную роль в деле борьбы с домашним насилием. Что касается соцработников, то здесь было указано на необходимость повышения их роли. Кроме того, в данном вопросе проблематичным является волонтерство, поскольку вследствие этого их труд не оплачивается. Эксперт указала также на необходимость активизации межведомственного сотрудничества и повышения его эффективности.

Со своей стороны начальник отдела по вопросам детей Министерства труда и социальных вопросов РА Анаит Калантарян указала на первичную роль общинных органов самоуправления в вопросе профилактики и предотвращения детского насилия. Кроме того, орган общинного самоуправления обладает полномочиями изъять из семьи ребенка в случае угрозы его жизни и здоровью. Калантарян признала, что в сфере защиты прав детей имеются серьезные проблемы и упущения, и проблематичным является в частности то, что жертвы обращаются за помощью уже после факта насилия. В связи с этим она указала, что необходимы меры для максимальной защиты прав детей именно на общинном, то есть первичном, уровне. В данном вопросе, по ее словам, могут помочь законодательные изменения, которые находятся на стадии обсуждения. Помимо этого, необходимы меры по усилению и укреплению института опекунства.

Добавим, что широкий общественный резонанс получил недавний случай госпитализации и дальнейшей смерти от избиения ребенка 2014 года рождения. Выяснилось, что побои палкой двум внукам нанес 57-летний мужчина. После госпитализации еще пятерых детей выяснилось, что все дети проживают в одном доме и периодически подвергаются побоям. При этом детей жестоко избивал не только 57-летний дед, но и его 28-летняя дочь. Она руками и ногами, а также различными предметами постоянно избивала пятерых своих детей и племянников - детей брата, которые проживали все вместе в одном доме. По факту возбуждено уголовное дело; ведется следствие.

Еще один громкий случай домашнего насилия имел место в марте в Гюмри: от побоев скончалась 42-летняя местная жительница, а ее 12-летний ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, и провел на стационарном лечении несколько недель. В преступлении сознался 28-летний знакомый погибшей.

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