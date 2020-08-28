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 Пятница, 28 Августа 2020 16:12
Марианна Мкртчян

Российские летчики устроили грациозное шоу в небе над Ереваном в рамках форума "Армия-2020"

Российские летчики устроили грациозное шоу в небе над Ереваном в рамках форума "Армия-2020"

АрмИнфо.. Военно-технический форум "Армия- 2020" на территории военного аэродрома Эребуни в Ереване вызвал большой интерес жителей армянской столице.

На динамический показ возможностей вооружения и военной техники, организованный в рамках Международного военно-технического форума ЮВО "Армия-2020", съехалось много гостей, которым были продемонстрированы образцы современного вооружения и техники, находящиеся на вооружение базы.

Гости форума не только имели возможность ознакомиться современными образцами вооружения и военной техники, но и получить удовольствие от завораживающего пролета российской авиации.

В небе над Ереваном показывали свое мастерство пилоты самолетов оперативно тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации.

На предельно низкой высоте перед гостями форума пролетели истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8МТВ. Летчики на истребителях МиГ-29 продемонстрировали гостям фигуры сложного и высшего пилотажа: боевые развороты, бочку, петлю "Нестерова", косую петлю, виражи, колокол, нож, кобру.

Грациозное шоу, устроенное пилотами в небе над Ереваном на фоне библейской горы Арарат не оставило безразличным никого из гостей. А в заключение гости смогли попробовать солдатской каши с компотом, и послушать песни в исполнении российского военного ансамбля.

Всего в Форуме ЮВО <Армия-2020> принимает участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно­исследовательские институты и учебные заведения. На статический показ привлекут более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК. Международный военно-технический форум ЮВО <Армия-2020> пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г. 

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