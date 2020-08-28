Пятница, 28 Августа 2020 16:11

АрмИнфо. 28 августа перед зданием Минобразования, науки, культуры и спорта РА прошла очередная акция протеста с требованием отставки министра Араика Арутюняна.

Участники акции подвергли гневной критике реформы в сфере образования, назвав министра приспешником дьявола за изъятие из школьной программы <Истории армянской церкви>. По словам собравшихся, под требованием отставки Арутюняна подписались порядка 50-и организаций. Протестующие отметили, что своей деятельностью министр подрывает национальные устои, и его увольнение с занимаемой должности является шагом по защите будущего детей. <Извращением образовательной системы> было названо также планируемое сокращение количества часов предмета <армянский язык>. Как и на предыдущих протестных акциях, было указано на недопустимость внедрения в школах положений Лансаротской конвенции.

Держа флаги Армении, скандируя <Араик, уходи!> и под патриотические песни участники акции начали шествие по центральным улицам столицы, призывая прохожих присоединиться к ним.

Как ранее сообщалось, в школах часы предмета <армянский язык> будут сокращены путем их перераспределения за счет других предметов. Что касается <Истории армянской церкви>, то ее отдельные разделы будут включены в учебные программы старшей школы. Согласно министру образования, 49 из 50-и статей Лансаротской конвенции направлены на борьбу с педофилией и защиту детей от данного преступного явления. Только одна статья - 6-ая - касается сферы образования, и именно ее смысл многие, намеренно или же по незнанию, искажают. Арутюнян отмечал, что все заявления о новой методологии и якобы разрабатываемых для армянских школ учебниках по сексуальному образованию ложны. Согласно статье, каждая сторона Конвенции должна предпринять необходимые законодательные или другие меры для обеспечения того, чтобы дети во время начального и среднего образования получили информацию касательно рисков сексуальной эксплуатации, насилия и необходимых средствах самообороны. Вышеуказанная информация, согласно Конвенции, должна быть предоставлена в соответствии с возрастом детей.