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 Пятница, 28 Августа 2020 14:37
Ани Мшецян

Аргишти Кярамян: Слухи о том, что главу Минздрава вызывали в СНБ, не соответствуют действительности

Аргишти Кярамян: Слухи о том, что главу Минздрава вызывали в СНБ, не соответствуют действительности

АрмИнфо. Глава Службы национальной безопасности Аргишти Кярамян опроверг слухи о том, что министра здравоохранения Арсена Торосяна вызывали в СНБ. Об этом Кярамян заявил в беседе с журналистами. <Нет абсолютно никаких причин для вызова Торосяна в СНБ. Распространяемые подобные слухи не соответствуют действительности>,- подчеркнул глава СНБ.

Что касается информации о том, что в последнее время в СНБ зафиксирован отток кадров, то Кярамян опроверг и ее. <Из Службы национальной безопасности не было кадрового оттока. Уверяю вас. Однако, я сейчас не могу подробно отвечать на все вопросы, учитывая специфику возглавляемого мною ведомства. Все возникающие вопросы наша пресс-служба поясняет в соответствующем порядке>,- заметил Кярамян.

Отметим, что в последнее время ряд армянских СМИ распростирали информацию о том, что министр здравоохранения Арсен Торосян якобы подал в отставку. Данная информация появилась после того, как весьма активный в соцсетях Торосян удалил свой личный и официальный аккаунты перед уходом в отпуск. Однако, данную информацию опровергла пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян и пресс­секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян. Никогосян сообщила, что Торосян оправится в отпуск.

Затем появилась информация о том, что Торосяна вызвали в СНБ Армении, однако, данная новость также не подтвердилась. 

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