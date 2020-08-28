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 Пятница, 28 Августа 2020 13:32
Карина Манукян

Кладоискатели разграбили три древние гробницы

Кладоискатели разграбили три древние гробницы

АрмИнфо.Кладоискатели разрушили и разграбили три древние гробницы, расположенные в административных границах общины Дзорагюх Гегаркуникской области. Об этом сообщает ГНКО <Служба охраны памятников> на своей странице в Facebook.

Гробницы находятся примерно в 2 км к западу от общины Дзорагюх, в зоне охраны памятника республиканского значения <Могильник 2-1 тысячелетия до нашей эры>. Неизвестные лица, в поисках клада, разрушили и разграбили гробницы. О данном факте проинформирован соответствующий отдел областного управления ГНКО.

Ранее эксперты неоднократно указывали на то, что в Армении <черные археологи> продолжают наносить культурно-историческим памятникам серьезный урон в поисках артефактов. В решении проблемы кладоискателей специалисты возлагают надежды на поправки в закон об охране и использовании памятников истории и культуры, которые с начала года проходят этап экспертных обсуждений. 

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