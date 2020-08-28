АрмИнфо.Делегация военнопромышленного комитета министерства высокотехнологической промышленности Армении во главе с председателем комитета Артаком Давтяном в Москве приняла участие в международной военно- технической конференции "Армия-2020".
Согласно сообщению пресс-службы Министерства высокотехнологической промышленности РА, армянская делегация посетила также выставку, открытую в рамках конференции.
В ходе визита делегация комитета встретилась с заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимиром Дрожовым и другими высокопоставленными представителями российской оборонно-промышленной сферы.
Обсужден ряд актуальных для военно-промышленной сферы вопросов. По итогам встреч достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества.