Пятница, 28 Августа 2020 13:17

АрмИнфо.Солистка Национального филармонического оркестра Армении, молодая пианистка Ева Геворгян завоевала Гран-При на международном музыкальном конкурсе в Чикаго (Chicago International Music Competition). Помимо этого, она была удостоена специального приза за лучшее исполнение произведения Шопена.

В этом году музыкальный конкурс прошел в формате онлайн. Заявки на участие подали более 400 музыкантов из 22 стран мира. Одной из целей конкурса является содействие культурному обмену и выявление молодых талантов.

Не так давно Ева Геворгян выступала с оркестром Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева. На сегодняшний день она готовится принять участие в международном конкурсе пианистов имени Ф. Шопена, который традиционно проходит в столице Польши - Варшаве. Конкурс был отложен из-за эпидемии коронавируса, и будет проведен в 2021 году.