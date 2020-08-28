Пятница, 28 Августа 2020 13:05

АрмИнфо.По данным на 11:00 28 августа, в Армении выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 276 пациентов.

В общей сложности, в республике был подтвержден 43451 случай коронавируса, выздоровели 37264 человек, скончались 869. За последние сутки болезнь унесла жизнь 5-и человек в возрасте от 53-х до 72-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 266.

На данный момент фактическое лечение получают 5052 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 202253 тестов на коронавирус (из них 1746 - за последние сутки).