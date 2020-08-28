Пятница, 28 Августа 2020 13:03

АрмИнфо. Группа российских граждан смогла вернуться домой из Армении наземным путём, транзитом через Грузию. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства России в Армении.

"В рамках многоплановой работы по возвращению на Родину граждан Российской Федерации, осуществляемой посольством РФ в Армении в тесной координации с региональными властями, российскими министерствами и ведомствами во главе с Оперативным штабом при правительстве России, 27 августа 2020 г. был организован очередной вывоз через территорию Грузии группы из 63 человек на самостоятельно арендованных ими автобусах. Сотрудники Посольства России в Армении оказали группе необходимое содействие в пересечении армяно-грузинской границы",- отмечается в сообщении российского диппредставительства.

При этом в российском посольстве выразили благодарность правительствам Армении и Грузии за содействие в реализации этой гуманитарной инициативы.