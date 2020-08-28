Arminfo.info




﻿
 Пятница, 28 Августа 2020 01:11
Марианна Мкртчян

Форум Horasis China 2020, запланированный в Ереване в октябре, перенесен из-за пандемии коронавируса

Форум Horasis China 2020, запланированный в Ереване в октябре, перенесен из-за пандемии коронавируса

АрмИнфо. Форум Horasis China 2020, который планировалось провести в октябре в Армении, перенесен на год из-за пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, согласно организаторам форума, из-за ограничений, введенных из-за пандемии по всему миру, принято решение перенести форум на 24-25 октября 2021 г.

Основатель-президент Международного центра "Horasis" Франк-Юрген Рихтер отметил, что в связи с тем, что мир продолжает восстанавливаться и перегруппировываться из-за коронавируса, "Horasis"  и его партнеры приняли осторожное решение отложить форум, который должен был состояться в октябре этого года в Ереване. "Но мы намерены вернуться в Ереван в 2021 году", - сказал он?

"Horasis" - авторитетная международная платформа, которая проводит крупные международные экономические форумы, в том числе и престижный "Horasis Global Meeting" в Португалии. Участники, являющиеся лидерами стран, руководителями мировых компаний и корпораций, известными экспертами и учеными, совместно обсуждают мировые проблемы и вызовы и пытаются предложить решения. В рамках "Horasis" организуются и региональные форумы, такие как Хорасис - Индия, Хорасис - Азия и Хорасис - Китай, который в октябре этого года планировалось провести в Армении. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Форум Horasis China 2020, запланированный в Ереване в октябре, перенесен из-за пандемии коронавирусаФорум Horasis China 2020, запланированный в Ереване в октябре, перенесен из-за пандемии коронавируса
Раскопки останков армянских царей были проведены с коррупционными злоупотреблениямиРаскопки останков армянских царей были проведены с коррупционными злоупотреблениями
В Армении впервые звание Национального героя присуждено врачуВ Армении впервые звание Национального героя присуждено врачу
В Армении определились победители в этапе В Армении определились победители в этапе "Профессионал" конкурса "Воин мира" на АрМИ-2020
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Поиск по дням

2013 , 2014