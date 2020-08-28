Пятница, 28 Августа 2020 01:11

АрмИнфо. Форум Horasis China 2020, который планировалось провести в октябре в Армении, перенесен на год из-за пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, согласно организаторам форума, из-за ограничений, введенных из-за пандемии по всему миру, принято решение перенести форум на 24-25 октября 2021 г.

Основатель-президент Международного центра "Horasis" Франк-Юрген Рихтер отметил, что в связи с тем, что мир продолжает восстанавливаться и перегруппировываться из-за коронавируса, "Horasis" и его партнеры приняли осторожное решение отложить форум, который должен был состояться в октябре этого года в Ереване. "Но мы намерены вернуться в Ереван в 2021 году", - сказал он?

"Horasis" - авторитетная международная платформа, которая проводит крупные международные экономические форумы, в том числе и престижный "Horasis Global Meeting" в Португалии. Участники, являющиеся лидерами стран, руководителями мировых компаний и корпораций, известными экспертами и учеными, совместно обсуждают мировые проблемы и вызовы и пытаются предложить решения. В рамках "Horasis" организуются и региональные форумы, такие как Хорасис - Индия, Хорасис - Азия и Хорасис - Китай, который в октябре этого года планировалось провести в Армении.