Пятница, 28 Августа 2020 00:53

АрмИнфо. Расследование раскопок могильников армянских царей в Ахлзке и на прилегающей территории выявило коррупционные злоупотребления.

Как сообщает Генпрокуратура, для проведения вышеотмеченных раскопок ГНКО <Научно-исследовательский центр историко-культурного наследия> в январе 2018 года было выделено 15 млн драмов. Помимо этого, ГНКО получило также грант в 12 млн. драмов от Государственного комитета по науке. В рамках программы по раскопкам в Ахлзке 6-и лицам были назначены со стороны директора ГНКО зарплаты за апрель-июнь того же года, трое из них были командированы в Арагацотнскую область РА для проведения раскопок, причем им было предоставлено арендованное транспортное средство с ежедневной арендной платой в размере 16.700 драмов и выдачей 15 л. бензина. Между тем соответствующую заявку на получение разрешения на раскопки ГНКО подало лишь в июне и, согласно имеющимся документам, на территории памятника в Ахлзке в мае и июне раскопок не проводилось. При этом ответственные должностные лица ГНКО составили явно ложные, не соответствующие действительности документы и тем самым предположительно похитили из госбюджета 9 млн. драмов, выделенных в качестве заработной и арендной платы, и иных расходов.

Помимо этого, выделенные ГНКО в 2015-2018 гг. 11.6 млн драмов на раскопки в Ахлзке были в действительности направлены на служебные командировки и аренду автомобилей.

На основании полученных данных, возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 179, части 2 статьи 308 и части 1 статьи 314 УК РА. Следствие поручено Следственному комитету Армении.