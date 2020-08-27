Четверг, 27 Августа 2020 16:53

АрмИнфо.Сегодня на высокогорном полигоне учебного центра Минобороны Армении завершился ориентированием на местности военно-спортивный этап "Профессионал" международного конкурса "Воин мира" в рамках армейских международных игр АрМИ-2020.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе этапа "Профессионал" по военно-спортивному ориентированию, участники по международным правилам IOF с помощью карты и компаса преодолели маршрут около 5 км по незнакомой пересеченной горно-лесистой местности. На финише судьи учитывали время преодоления маршрута и отметки на карте каждого участника конкурса.

По результатам трех этапов Конкурса по военно-спортивному ориентированию, преодолению специальной полосы препятствий и сдаче военно-медицинского комплекса команда из России выбилась в лидеры, опередив команду организаторов конкурса из Армении, третье место заняла команда из Республики Беларусь.

Следующие испытания для участников состязаний в этапах "Эрудит", "Атлет" и "Снайпер" пройдут в период с 28 августа по 2 сентября на мемориальном комплексе "Мать Армения" (г. Ереван), в кадетском лицее им. М.Мелконяна (г. Дилижан), на стадионе и горном полигоне (г. Иджеван).

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих "Воин Мира" принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда представлена 4-мя военнослужащими, в том числе - одна женщина.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно­противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с

2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.