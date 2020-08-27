Четверг, 27 Августа 2020 15:43

АрмИнфо.Раскрыты случаи получения взятки должностным лицом Дорожной полиции, злоупотребления должностными полномочиями, совершения служебного подлога, а также ходатайства о даче взятки и взяточничестве. Как сообщает Специальная следственная служба, обвинения предъявлены 15 лицам.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что в феврале 2020 года инспектор ДП А. Григорян договорился со своим знакомым жителем города Гюмри С. Григоряном по вопросу предоставления водительских прав за взятки. Житель Гюмри информировал о данной возможности своих знакомых, и некоторые из них, лично или опосредованно, в течение февраля- мая выдали ему в качестве взятки в общей сложности 1.920.000 драмов, из которых 1.020.000 драмов были впоследствии переданы инспектору ДП А. Григоряну.

Последний, получив взятки, злоупотребил своими должностными полномочиями, а именно, нарушив порядок, установленный постановлением Правительства РА, не проверил должным образом теоретические знания и навыки практического вождения машин граждан, обратившихся за водительским удостоверением, подсказал правильные ответы на вопросы теста, а в протоколах о проведении теоретических и практических экзаменов внес заведомо ложные сведения о том, что указанные граждане якобы сдали теоретический экзамен и правильно ответили на экзаменационные вопросы. В итоге ряд лиц, не обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками вождения, за взятку получили водительские удостоверения категорий <В> и <В, С>.

Для совершения вышеуказанных преступных деяний инспектору ДП А. Григоряну предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 (6 эпизодов), части 2 статьи 311 (6 эпизодов) и части 1 статьи 314 (6 эпизодов) уголовного кодекса РА. С. Григоряну предъявлено обвинение по части 2 статьи 38-311 УК РА (6 эпизодов), части 2 статьи 38-34-311, части 1 статьи 38-308, части 1 статьи 38-314 и пункту 5 части 2 статьи 178 УК РА.

За посредничество в получении взятки, дачу взятки, содействие в совершении должностного подлога, а также ходатайство о даче взятки и попытку дачи взятки еще 13 лицам предъявлено обвинение по части 1 статьи 313, части 2 статьи 312, части 1 статьи 38-314, части 1 статьи 34-313 и части 2 статьи 34-312 Уголовного кодекса РА.

Орган, осуществляющий производство, счел доказательства, полученные по уголовному делу в отношении Григоряна и остальных лиц, достаточными для составления обвинительного заключения и направления дела в суд, сообщив об этом обвиняемым и их адвокатам, и предоставив им материалы уголовного дела для ознакомления.