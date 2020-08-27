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 Четверг, 27 Августа 2020 15:43
Александр Аванесов

Оппозиционные партии Армении призывают правительство отменить штрафы за неношение масок

Оппозиционные партии Армении призывают правительство отменить штрафы за неношение масок

АрмИнфо.. Секретарь фракции партии <Просвещенная Армения> Геворк Горгисян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой отменить штрафы за нарушение режима ношения масок в отношении граждан Армении, зарегистрированных в системе оценки необеспеченности семьи.

В заявлении Горгисяна, в частности, отмечается: <Премьер-министр Никол Пашинян, за неношеное масок в Армении были штрафованы многие граждане, которые находятся в крайне неблагоприятных социальный условиях. Многие из них, зарегистрированы в системе оценки необеспеченности семьи, и у них нет возможностей выплатить данный штраф.

Многие дела находятся на стадии исполнительного производства и представители Службы принудительного исполнения судебных актов имеют право получить от данных граждан штрафы. Учитывая все вышесказанное, призываю вас отменить штрафы для данных граждан>, - заключил Горгисян.

Отметим, что сегодня с подобным заявлением выступила также рабочая группа трех партий - АРФ <Дашнакцутюн>, <Процветающая Армения> и <Родина> выступили с совместным заявлением. В заявлении партии сообщили, что разработали проект, в котором выступают за отмену штрафов, за отсутствие масок. <Учитывая сложное социально-экономическое положение в стране, сложившееся вследствие эпидемии коронавируса, рост безработицы и бедности, рабочая группа приняла решение разработать проект об отмене штрафов, примененных в связи с нарушением правового режима чрезвычайного положения. В ближайшее время партии <Процветающая Армения> введет в оборот данный проект в Национальном Собрании>,- подчеркивается в заявлении.  Партии также намерены решение в судебном порядке оспорить необоснованные штрафы за отсутствие маски.

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