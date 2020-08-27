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 Четверг, 27 Августа 2020 15:38
Александр Аванесов

В Армении будет создана лаборатория радиационного мониторинг а окружающей среды

В Армении будет создана лаборатория радиационного мониторинг а окружающей среды

АрмИнфо.В Армении будет создана лаборатория радиационного мониторинг а окружающей среды.

Правительство РА на заседании 27 августа дало добро на подписание соглашения с Еврокомиссией "О продвижении культуры ядерной безопасности".

 

В беседе с корр. АрмИнфо председатель Государственного комитета по регулированию ядерной безопасности РА Ашот Мартиросян сообщил, что содействие в создании лаборатории окажет Еврокомиссия. Содействие будет включать в себя предоставление оборудования, подготовку и переподготовку кадров, привлечение ведущих зарубежных экспертов. В данном случае, как заметил Ашот Мартиросян, ни о каком финансовом содействии речи не идет, помощь будет носить технический характер. Изначально планировалось, что лаборатория расположится  в районе Аргаванда  по  улице Адмирала Исакова,  однако в дальнейшем принято решение, что новый объект мониторинга расположится   на  части территории   Национальной научной лаборатории им. А.И. Алиханяна (Институт физики).

Согласно правительственному решению, основанием для создания лаборатории радиационного мониторинга окружающей среды является выполнение требований законодательных актов Республики Армения. Целью ее создания является совершенствование системы профессионального мониторинга окружающей среды, персонала, аварийного реагирования, источников излучения, что, в свою очередь, повысит

уровень радиационной безопасности на территории республики, обеспечивая радиационную безопасность населения и специалистов.

 

Радиационная лаборатория окружающей среды на территории Республики Армения необходима для  оценки  радиоактивного загрязнения почвы, воздуха, воды, продуктов питания, строительных материалов, обеспечения  профессионального  контроля персонала,  рабочих мест на объектах по использованию источников излучения для обеспечения радиационного контроля этих источников, выявления  бесхозных источников излучения.    Реализация программы позволит Комитету по регулированию ядерной безопасности РА   проводить мероприятия по радиационному мониторингу окружающей среды в соответствии с передовой европейской практикой и международными стандартами.

Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности осуществляет государственное регулирование сферы использования атомной энергии с целью обеспечения безопасности населения и персонала, защиты окружающей среды и интересов безопасности Республики Армения

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