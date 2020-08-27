Четверг, 27 Августа 2020 15:37

АрмИнфо. Сигнал о бомбе, заложенной в букмекерской конторе "Аджарабет" не подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отметим, что 27 августа в МЧС Армении поступил сигнал о том, что в Ереване на улице Улнеци в букмекерской конторе "Аджарабет" заложена бомба.

На место происшествия выехал один боевой расчет из отряда пожарных-спасателей и отряд центра по осуществлению спасательных работ особого назначения МЧС. Однако, сигнал не подтвердился.

Отметим, что 10 июля 2020 года в МЧС уже поступал сигнал о том, что в букмекерской конторе "Аджарабет" заложена бомба. Однако, информация не подтвердилась.