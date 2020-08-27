Четверг, 27 Августа 2020 15:36

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра финансов Гагика Хачатряна. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Отметим, что в ходе вчерашнего заседания защита Хачатряна выступила с ходатайство об изменении меры пресечения в качестве ареста в отношении их подзащитного. Адвокат Хачатряна Ерем Саркисян заявил, что нет никаких оснований для содержания Хачатряна под арестом. Он своими действиями никоим образом не может препятствовать ходу следствия, как заявляет сторона обвинения.

Напомним, что бывшему суперминистру - финансов и госдоходов, самому богатому чиновнику Армении, бенефициару множества компаний Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по пункту 3 части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), пункту 1 части 3 статьи 38-179, пункту 2 части 4 статьи 311 (получение взятки), пункту 1 части 3 статьи 38-190 и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА