Четверг, 27 Августа 2020 14:33

АрмИнфо. Глава Минздрава РА Арсен Торосян назвал слухи о своей отставке политическими спекуляциями, которые продолжаются уже в течение двух лет. Подобное мнение министр озвучил в интервью армянской службе радиостанции <Свобода>.

Комментируя муссируемые слухи о якобы недовольстве властей его работой, Торосян отметил, что оценка деятельности - это постояннный процесс, который базируется начиная от обсуждений и кончая личными встречами. При этом он заметил, что затрудняется вспомнить, когда в последний раз он проводил встречу тет-а-тет с премьер-министром РА Николом Пашиняном. По его словам, подобная встреча могла иметь место в период, предшествующий последним двум неделям.

Что касается борьбы с коронавирусом, то она, как было отмечено, является задачей не только Минздрава, но и всей республики, и различные ведомства по своей части делали и продолжают делать соответствующую работу. Кроме того, с учетом процента скончавшихся от коронавируса лиц можно сказать, что система здравоохранения РА сделала даже больше, чем могла с учетом финансирования и внимания к сфере в течение последних десятилетий. <Оценка здравоохранительной системе и Минздраву не может иной, нежели удовлетворительной или положительной, с учетом вышеотмеченного>, - заявил он.

Торосян указал также срочную на мобилизацию системы здравоохранения и 40 тыс. работников в связи с COVID-19, отметив, что около 5 тыс. медработников были вовлечены в процесс лечения коронавирусом, что является бнспрецедентным для Армении показателем. Тоже самое можно

сказать и про мобилизацию человеческих, финансовых и технических ресурсов. <Это происходило в сжатые сроки, 24 часа в сутки, и продолжается и сейчас, в более сниженном темпе в связи с улучшением ситуации с коронавирусом>, - сказал он.

Министр также проинформировал, что расходы МЗ на борьбу с COVID-19 публикуются и находятся в открытом доступе. <Обсуждения финансовых вопросов должны вестись на уровне того, действительно ли мы должным образом профинансировали борьбу с коронавирусом, не оставили ли наших врачей беспомощными, больных - без лекарств, а больницы - без оборудования. Из перечисленного у нас ничего не было, и все указанные направления были обеспечены на удовлетворительном уровне, львиная доля - за счет госбюджета, остальное - за счет партнеров>, - подчеркнул Торосян.

Министр коснулся также некоторой критики в свой адрес в связи с тем, что он ушел в отпуск на фоне эпидемии коронавируса. Торосян отметил, что отпуск является конституционным правом не только его самого, но и его семьи и детей, и никто не может попирать это право и спекулировать им. Между тем он проинформировал, что в период отпуска он будет периодически приходить на рабту, поскольку у него запланированы в дистанционном режиме ряд встреч, а также выступление в рамках региональной конференции Всемирной организации здравоохранения.

В общей сложности, в республике было подтверждено 43270 случаев коронавируса, выздоровели 36988 человек, скончались 864. На данный момент фактическое лечение получают 5153 пациентов.